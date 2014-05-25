СМИ рассказали, кто виновен в расстреле семьи на Луганщине

Стали известны новые подробности расстрела семи неподалеку от КПП "Должанский" на Луганщине. Вина за это происшествие лежит на Сергее Сиваке, который командует подразделением бывших десантников.

Об этом луганский блогер Сергей Иванов написал на своей странице в Facebook.

По данным Иванова, Сивак является членом Луганского военно-патриотического объединения "Каскад", которым руководит Александр Гизай. Сейчас члены "Каскада" принимают участие в акциях сепаратистов и подчиняются лидеру луганских террористов Валерию Болотову.

Именно боевики Сивака, подчиняющегося Болотову, и расстреляли семью на "Должанском", считает блогер.

9 мая на автодороге сообщением Киев—Харьков—Должанский в районе поселка Новоборовицы на расстоянии 10-15 км от пограничного пункта "Должанский" боевики так называемой "армии юго-востока" на блокпосту расстреляли 2 автомобиля "Тойота Крузер", застрелив мужчину 1976 года рождения и его жену 1972 года рождения. Их 10-летняя дочь получила тяжелые ранения, в том числе в голову, сообщает "Восточный вариант"

Напомним, что в Сети появилась аудиозапись, которая подтверждает, что в Должанке на Луганщине именно террористы расстреляли отца и мать на глазах у 10-летнего ребенка.