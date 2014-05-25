В Херсоне избирательный участок забросали "коктейлями Молотова"

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Уже начали поступать сообщения о первых ЧП на избирательных участках.

Так, ночью в Херсоне вход в школу №56, где находятся 3 избирательных участка, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.

Об этом член территориальной избирательной комиссии №185 по Суворовскому и Днепровскому району Херсона Тарас Бузак сообщил на своей странице в Facebook.

"Первое ЧП. Сегодня ночью ориентировочно в начало первого, в входные двери (пластик) школа № 56 (Таврический микрорайон, там три избирательных участка) неизвестные бросили несколько "коктейлей Молотова". Милиция оперативно погасила пожар. С самого утра работники школы устраняют последствия. Произвели косметический ремонт. Но дверей нет. А так все ОК", - написал Бузак.

Ранее "Главред" сообщал, что наблюдатели ОБСЕ уверены: никаких оснований для признания президентских выборов в Украине нелегитимными не будет.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".