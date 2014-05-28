В Тернополе рухнул столетний жилой дом: опубликованы фото и видео с места события

Во время обрушения никто не пострадал, людей эвакуировали.
Дом был аварийным и подлежащего сносу. Однако, несколько семей до последнего не соглашались на переселение и проживали в нем на втором этаже, передает ТСН.
После ливня одна из стен здания упала. В квартирах в то время находилось шесть человек, двое из которых дети. Во время обрушения никто не пострадал, людей эвакуировали.
Причины трагедии выясняются спасатели, людей временно переселили в общежитие.
"В прошлом году мы пытались переселить жителей, им всем было предложено жилье, однако они, к сожалению, прошли все этапы судебных инстанций, суд запретил городскому совету, делать отселения людей из аварийного дома", - пояснил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Напомним, 12 мая в Николаеве произошел взрыв в 10-этажном доме.
По предварительным данным компании "Николаевгаз", причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения. Погибли 7 человек.
видео: ТСН; MNSTernopil