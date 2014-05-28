Банки в Мариуполе грабили злостные должники из ДНР - ПриватБанк

Вооруженные боевики, ограбившие несколько отделений банков в Мариуполе, оказались злостными должниками банковских учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на результаты проведенного службой безопасности банка расследования нападения на отделение банка в Мариуполе.

Напомним, 21 мая трое преступников, вооруженных автоматом, пистолетом, снайперской винтовкой и гранатометом, совершили нападения на мариупольские отделения ПриватБанка, банка "Пивденный" и банка "Надра".

Все ограбления преступники совершили с интервалом в 15 минут.