Террористы уничтожили оружейный склад на Луганщине: новые подробности боя

Бой с террористами, которые штурмовали воинскую часть в городе Александровск, на Луганщине, завершился.

Об этом сообщает официальный сайт Нацгвардии.

По данным ведомства, во время штурма одна из реактивных гранат, выпущенная террористами, попала в склад боеприпасов.

В результате склад взорвался, оружие и боеприпасы были уничтожены. Пострадавших от взрыва нет.

Тем временем, издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из солдат этой части, сообщило, что бойцы Национальной гвардии, не дождавшись подмоги, после боя с террористами вынуждены были подорвать склады с боеприпасами и отступить.

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Как сообщал "Главред", сегодня, около 16:30, террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, окружили отдельное подразделение Нацгвардии и попытались его захватить.

Видео: youtube