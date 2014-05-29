Террористы уничтожили оружейный склад на Луганщине: новые подробности боя

Во время штурма боевиками воинской части в Александровке реактивный снаряд попал в склад боеприпасов, прогремел взрыв.
Бой с террористами, которые штурмовали воинскую часть в городе Александровск, на Луганщине, завершился.
Об этом сообщает официальный сайт Нацгвардии.
По данным ведомства, во время штурма одна из реактивных гранат, выпущенная террористами, попала в склад боеприпасов.
В результате склад взорвался, оружие и боеприпасы были уничтожены. Пострадавших от взрыва нет.
Тем временем, издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из солдат этой части, сообщило, что бойцы Национальной гвардии, не дождавшись подмоги, после боя с террористами вынуждены были подорвать склады с боеприпасами и отступить.
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Как сообщал "Главред", сегодня, около 16:30, террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, окружили отдельное подразделение Нацгвардии и попытались его захватить.
Видео: youtube