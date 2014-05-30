Назван виновник ДТП на переезде в Белой Церкви: опубликовано видео с места события

Столкновение грузового поезда с микроавтобусом Mercedes Vito в Белой Церкви на Киевщине, повлекшее гибель трех людей, произошло по вине водителя автомобиля, выехавшего на закрытый шлагбаумом переезд.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"30 мая на перегоне Белая Церковь – Роток ориентировочно в 01:30 водитель автомобиля Mercedes Vito выехал на регулируемый переезд на запрещающие сигналы звуковой и светофорной сигнализации, в то время как было закрыто четыре шлагбаума, все приборы работали исправно, чем нарушил правила дорожного движения и столкнулся с грузовым поездом.

В салоне машины кроме водителя находилось 7 человек, в результате столкновения с грузовым поездом №29/60 3 человека в автомобиле погибли, 4 человека и водитель получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии задержка поезда составила более двух часов. Автомобиль ремонту не подлежит, отметили в службе.

В "Укрзализныци" призывают водителей авто соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью, жизнью пассажиров и железнодорожников.

Напомним, ночью 30 мая на регулируемом железнодорожном переезде в Белой Церкви водитель микроавтобуса нарушил ПДД, по неизвестным причинам выехал на регулируемый железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме и столкнулся с грузовым поездом.

По факту столкновения микроавтобуса с поездом прокуратура Киевской области открыла уголовное производство. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек).

видео: probc.tv