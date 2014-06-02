Опубликовано жуткое видео: снайпер "разносит" голову террористу в Луганске

В Сети опубликовано кровавое видео из Луганска: пуля снайпера попадает в голову боевика.
В Сети опубликовано жуткое видео с места штурма террористами погранзаставы в Луганске.
Ролик опубликован в сети Facebook.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пуля "сносит" голову одному из боевиков.
Стоит отметить, что в момент смерти террорист, прячась за жилым домом, рассматривал погранзаставу в снайперский прицел.
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