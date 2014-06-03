В Крыму избили журналистов: за "оскорбления" России

В Крыму местная "самооборона" задержала сотрудников "Центра журналистских расследований" - редактора Сергея Мокрушина и режиссера Владлена Мельникова.

Они были избиты и отправлены в Центральный РОВД Симферополя, передает "Центр журналистских расследований".

По словам главного редактора издания Валентины Самар, "самообороновцы" заявили, что журналисты "задержаны в связи с хулиганскими действиями".

При этом "силовики" отказались называть свои фамилии и статьи, на основании которых были задержаны журналисты. Также они отказались показать протокол. Неизвестно и то, подписали ли его Мельников и Мокрушин.

По словам Самар, Мокрушин успел сообщить ей, что его били в область печени, он с трудом говорит и ощущает проблемы с дыханием.

По словам главреда ЦЖР, на руках Мельникова и Мокрушина – отеки и следы от наручников.

Сначала Мокрушин и Мельников удерживались в так называемом "штабе самообороны", который расположен в бывшем офисе КПУ в Симферополе. По словам "самообороновцев", журналисты якобы оскорбляли честь и достоинство высших должностных лиц России.