ДТП в Польше: разбился украинский микроавтобус, семеро погибших

В Опольском воеводстве на западе Польше произошло ДТП, жертвами которого стали семь человек, еще пятеро - пострадали

Авария случилась на автомагистрали A4, где столкнулись автомобиль, выполнявший дорожные работы, и украинский автобус, сообщает Укринформ.

"Полиция недавно сообщила генеральному консулу Украины в Кракове о ДТП с участием украинского микроавтобуса в Опольском воеводстве. Он уже выехал на место происшествия", - отметила официальный представитель Посольства Украины Юлия Бородий.

По информации местных спасательных служб, в результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Для транспортировки пострадавших задействованы спасательные вертолеты. Из пяти пострадавших трое находятся в очень тяжелом состоянии.

Выяснить гражданство лиц, которые находились в микроавтобусе с украинскими номерами, пока что не удалось.

Все жертвы аварии, вероятно, украинцы из Ивано-Франковска, сообщает "Газета Выборча". После аварии движение на трассе было заблокировано в обоих направлениях, пишет польское издание.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2014-го при ДТП в Польше погибли два человека (поляк и украинец), еще около десяти украинцев получили травмы.

Фото: motoryzacja.interia.pl, dziennikzachodni.pl