Убийство главы штаба Порошенко на Винничтчине: расследованием займутся спецы из Киева

В четверг, 5 июня, в Винницкой области неизвестные застрелили Сергея Вакарова, главу немировского районного избирательного штаба президента Петра Порошенко. Расследовать это убийство будут спецы из Киева.

Убийство произошло средь бела дня в центре Немирова, сообщает ТСН.

Тело Вакарова с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в салоне его автомобиля. По предварительным данным, стреляли с заднего сиденья.

49-летний Вакаров работал врачом на местном заводе. Связано ли убийство с тем, что во время избирательной кампании он возглавлял штаб Порошенко, - выясняет следствие. Милиция разыскивает свидетелей преступления и проводит экспертизы.

"Из какого вида оружия был совершен данный выстрел, сколько было этих выстрелов - это покажет нам баллистическая и криминалистическая экспертизы, также назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Юрий Педос, первый замначальника УМВД в Винницкой области.

Михаил Зозуляк, соруководитель окружного штаба Порошенко, не понимает, почему убили Вакарова.

"Вот я расспрашиваю своих друзей, знакомых - ну практически нельзя ни с чем связать. Просто в голове не укладывается ни у кого! Это зверское убийство!", - говорит Зозуляк.

Как пишет издание, для оказания помощи в раскрытии этого преступления в Винницкую область направлены специалисты центрального аппарата из Киева.

Напомним, что Порошенко сегодня должен принести присягу президента. Все подробности инаугурации читайте в спецтеме "Главреда"

Фото, видео: tsn.ua