В Славянске от осколков погиб 8-летний ребенок - СМИ

Это – первая смерть несовершеннолетнего с начала боевых действий в Славянске
В воскресенье, 8 июня, в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, где силовики проводят антитеррористическую операцию, погиб восьмилетний ребенок.
Эту информацию подтвердили в Донецкой областной государственной администрации, сообщает "ОстроВ".
Согласно сообщению, ребенок погиб из-за осколочного ранения. Как уточнили Донецкой ОГА – это первая смерть несовершеннолетнего с начала боевых действий в Славянске.
Ранее "Главред" сообщал, что пророссийские террористы в Славянске прикрывались мирными жителями, атаковали силовиков с территории детского садика.
Также напомним, что в Мариуполе женщины пригрозили террористам снести баррикады, если возле детского сада прозвучит хоть один выстрел.