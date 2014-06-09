В Славянске от осколков погиб 8-летний ребенок - СМИ

В воскресенье, 8 июня, в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, где силовики проводят антитеррористическую операцию, погиб восьмилетний ребенок.

Эту информацию подтвердили в Донецкой областной государственной администрации, сообщает "ОстроВ".

Согласно сообщению, ребенок погиб из-за осколочного ранения. Как уточнили Донецкой ОГА – это первая смерть несовершеннолетнего с начала боевых действий в Славянске.

Ранее "Главред" сообщал, что пророссийские террористы в Славянске прикрывались мирными жителями, атаковали силовиков с территории детского садика.

Также напомним, что в Мариуполе женщины пригрозили террористам снести баррикады, если возле детского сада прозвучит хоть один выстрел.