В Славянск прекращен подвоз воды: есть угроза эпидемии

В захваченный террористами Славянск Донецкой области, где силовики проводят антитеррористическую операцию, прекращен подвоз питьевой воды.

Об этом рассказал и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Александр Кравчук, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в зоне АТО потенциально осложнена эпидемическая ситуация – в районе города Славянска поврежден магистральный водопровод, по которому поставлялась вода в город.

"Славянску централизованное водоснабжение прекращено, подвоз питьевой воды не осуществляется. Здание нашего лабораторного центра в Славянске повреждено и практически не работает. Поэтому полноценный эпидемнадзор в городе невозможен", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все подразделения СЭС на территории Луганской и Донецкой областей работают в штатном режиме, в частности и в Славянске – специалисты выходят на работу, чтобы контролировать ситуацию.

По словам Кравчука, значительную опасность представляют захоронения в несанкционированных местах погибших.

"Это приводит к ухудшению эпидемической ситуации. Поэтому по завершении АТО вся информация относительно мест таких захоронений будет тщательным образом проверяться", - отметил Кравчук.

Напомним, что 4 июня в Славянске прекратилась подача воды в связи с повреждением центрального водовода. На данное время производить ремонт невозможно из-за боевых действий.

Также напомним, что подача воды из канала "Северский Донец-Донбасс" тоже была остановлена из-за обстрела террористами насосной станции, в результате которого погибли два человека.