Взрыв на шахте Донбасса: найдены тела 7 горняков

В Донецкой области г. Кировское Шахтарского района, где накануне на шахте ТОВ "Гранд – Инвест Плюс", произошел взрыв, обнаружены тела 7 горняков, судьба еще двух горняков остается неизвестной.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 13 июня найдены тела 7 погибших горняков, судьба двух горняков неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

К работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Как сообщалось, 12 июня на шахте произошел взрыв газовоздушной смеси с обрушением горной массы, в результате чего под завалом оказались 9 горняков.