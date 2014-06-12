В Донецкой области произошел взрыв на шахте: судьба 9 горняков неизвестна

В ночь на 12 июня в городе Кировское, в шахте на глубине 300 метров произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС.

Взрыв произошел в 3:39. По состоянию на 7 часов утра продолжаются поисково-спасательные работы.

В момент взрыва на шахте работали 9 горняков, их судьба пока неизвестна.

Работы на шахте временно приостановлены. К поисково-спасательным работам привлечена Государственная военизированная горноспасательная служба.

Напомним, в апреле на шахте имени Скочинского в Донецке из-за взрыва погибли семь горняков.