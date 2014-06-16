Задержаны провокаторы, организовавшие беспорядки под Генконсульством России в Одессе

Беспорядки у здания Генконсульства Российской Федерации в Одессе организовала партия "Свобода" и Социал-националистическая ассамблея Украины.

Об этом в ходе встречи с губернатором области Игорем Палицей заявил командир одесской "Самообороны Майдана" Виталий Кожухарь, передает "Думская".

Руководитель региона косвенно подтвердил эту информацию.

По словам чиновника, сегодня ему звонил один из нардепов от "Свободы" с просьбой об освобождении задержанных у диппредставительства людей.

Также сообщается, что сотрудники милиции надели наручники на четырех участников акции, которые пытались пронести к консульству взрывчатку.

Позже стало известно, что во время пикетирования Генконсульства России в Одессе неизвестные под видом журналистов пытались пронести в здание взрывчатку.

Об этом во время встречи с представителями общественных организаций заявил Игорь Палица, сообщает УНИАН.

По его словам, два человека задержаны правоохранителями. Палица также назвал пикет у Генерального консульства "проплаченной провокацией".

"Ситуация контролируемая, там работают правоохранители", — сказал Палица.

Напомним, что сегодня на Гагаринское плато, к зданию консульства, около 15.00 пришли примерно 200 человек. Они принесли флаги Украины, черно-красный флаг, несколько десятков траурных венков и автомобильные шины. Как пояснили организаторы, венки они хотят положить к дверям консульства в память о погибших украинских военных на востоке страны.

Участники акции остановились перед правоохранителями, часть из которых была в обычной милицейской форме, часть – черной одежде, в бронежилетах и касках, а также еще часть – в камуфляже и касках.

Активисты собрали подписи под обращением и попытались пройти к входу в здание, чтобы отдать документ и положить траурные венки, но правоохранители их не пропустили. Началась давка, затем произошло столкновение активиста с людьми в камуфляже, в результате травмы получил активист. Потерпевшего забрала скорая помощь.

На место происшествия прибыл начальник главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук.

Участники акции потребовали, чтобы он объяснил, что "это за зеленые человечки, которые против мирных граждан применили спецсредства".

Через некоторое время Катеринчук сообщил, что это – охранная фирма "Гепард", которая "помогает охранять общественный порядок".