Аваков связал взрыв на газопроводе с Россией: главная версия - теракт

Взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области - это диверсия и очередная попытка России дискредитировать Украину, как партнера в газовой сфере.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. В министерстве также отметили, что основная версия происшествия - теракт.

В МВД напомнили, что во вторник, 17 июня, около 15 часов в Лохвицком районе Полтавской области произошли взрыв и возгорание газораспределительного узла газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Высота огня достигала 100 м, диаметр возгорания - 200-300 м. Уже через пять минут на место были немедленно направлены оперативные группы МВД и отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших среди населения нет.



"В настоящее время подача газа по этой ветке газопровода перекрыта, опасность более масштабной катастрофы устранена, по состоянию на 16:40 огонь потушен. Транзит газа осуществляется по резервной ветке в полном объеме. Оперативная группа МВД проводит следственные действия по определению причин взрыва. Рассматривается несколько версий происшествия, в том числе, ключевая версия - террористический акт. По словам местных жителей, непосредственно перед возгоранием, они слышали два сильных хлопка, что может свидетельствовать об умышленных взрывах", - говорится в сообщении министерства.

Следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 292 Уголовного кодекса Украины. В случае подтверждения ключевой версии, дело будет переквалифицировано по статье терроризм.

"Хочу напомнить, что накануне президентских выборов нами были предотвращены две попытки совершения террористических актов на украинской газотранспортной системе в Ивано-Франковской области. Еще 3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в своем выступлении в Верховной Раде, что эти диверсии имели своей целью дискредитацию украинской газотранспортной системы, прерывание транзита газа в Европу и самое главное: легитимизация "Южного потока" в глазах Европы", - отметил по данному поводу Аваков.

Напомним, ранее в ГСЧС заявили, что возможной причиной взрыва газопровода могла стать разгерметизация.