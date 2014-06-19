ЧП на Донбассе: из-за отравления аммиаком 4 человека погибли в коллекторе теплотрассы

В Донецкой области на шахтах в городах Торез и Угледар произошли чрезвычайные ситуации.

Так, в Торезе в подземном сооружении теплотрассы шахты "им. Киселева" во время несанкционированной резки металла погибли 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вчера, 18 июня, в 13.15.

Предварительная причина гибели – отравление рудничным газом, говорится в сообщении.

В 14.00 отделением Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля тела погибших подняты на поверхность.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

А в г. Угледаре на шахте произошло возгорание. Пожар был ликвидирован, а в результате происшествия никто не пострадал.

"В г. Угледар Шахтерского района в 23 час. 47 мин. на шахте "Южно-Донбасская № 3 им. М.С. Сургая", ГП "ДУЭК", на горизонте 824 м обнаружено возгорание, которое в 23 час. 52 мин. было ликвидировано работниками шахты. Жертв и пострадавших нет. Всего в шахте работало 224 горняка, которые самостоятельно вышли на поверхность (из них с аварийного участка вышли на поверхность 34 человека) ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работу на аварийном участке временно приостановлено, проводятся работы по охлаждению и проветриванию аварийной выработки.

Напомним, 12 июня на частной шахте в городе Кировское произошел взрыв газовоздушной смеси с обрушением горной массы. В результате инцидента под завалом оказались девять горняков.