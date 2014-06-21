Вооруженные террористы напали на шахту "Комсомолец Донбасса"

Сегодня, 21 июня, около 11 часов утра террористы с символикой ДНР на грузовике и бронетранспортере ворвались на территорию шахты Комсомолец Донбасса в городе Кировское.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Угрожая оружием, они положили сотрудников админздания лицом вниз и забрали мобильные телефоны. В этот момент в шахте находились более 700 человек.

По информации компании, часть представителей ДНР ворвались в административное здание и, угрожая оружием руководству шахты, вымогали деньги и транспорт. Поскольку наличные средства на шахте отсутствовали, боевики проникли в гараж и на автостоянку.

В итоге изъят почти весь автопарк шахты: 13 КрАЗов для перевозки горной породы, 5 автомобилей Газель и 4 легковых автомобиля. Также захватчики вскрыли два банкомата, находившиеся на территории шахты.

Другая часть вооруженных террористов заблокировала дорогу к шахте, из-за чего на работу не смогла попасть вторая смена шахтеров, около 800 человек.

Люди попытались пройти через кордон вооруженных людей, но боевики открыли стрельбу.

"Нападение на мирных шахтеров, которые работают, чтобы обеспечивать свет и тепло в наших домах, в период перемирия – это верх неадекватности и цинизма представителей ДНР, которые называют себя защитниками трудового народа. Мы видим, что ничего общего с интересами людей у них нет. О какой защите они говорят, если въезжают на БТРе на территорию шахты? Как они могут обеспечить стабильную работу предприятия, не пуская работников на шахту и устраивая перестрелку? А ведь многие шахтеры им верили и где-то сочувствовали. Сейчас люди на себе ощутили угрозу, которую несет ДНР. Увидев этот беспредел, шахтеры выразили резкий протест против действий и деятельности ДНР", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганске боевики взяли в заложники полтавских волонтеров, которые привезли продукты для пограничников и военных.