Падение вертолета на Харьковщине: погибли три человека

В результате падения вертолета Ми-8 в Харьковской области погибли три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута, пишет УНИАН.

Губернатор уточнил, что вертолет упал неподалёку от населенного пункта Лазуковка Змиевского района Харьковской области, а не возле Чугуева, как сообщалось ранее.

По словам Балуты, все погибшие – члены экипажа вертолета.

Напомним, вертолет упал в субботу, 21 июня. Он доставлял груз в зону АТО.

Вертолет Ми-8 принадлежал Нежинскому специальному вертолетному отряду Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Причины падения выясняются.