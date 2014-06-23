В Донецкой области начали разбирать завалы на месте взрыва поезда: опубликованы фото и видео

В Донецкой области железнодорожники приступили к разбору завалов на перегоне Иловайск-Кутейникова, где 22 июня неизвестные подорвали часть перегона.

В результате теракта 14 вагонов с грузом сошли с рельсов. Во время ЧП никто не пострадал.

По факту теракта в милиции открыли уголовное дело, пишет Сегодня.

По информации источников в правоохранительных органах, на месте происшествия остались воронки метрового размера.

В этот же день на перегоне Иловайск - Моспино Донецкой железной дороги был зафиксирован еще один случай подрыва пути неустановленными лицами. В момент взрыва на пути находился тепловоз. Подвижной состав не поврежден, локомотивная бригада не пострадала. В результате взрыва повреждены три железобетонные шпалы, рельсы и щетки генератора.

"В обоих случаях открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт)", - отметили в пресс-службе. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, проводятся необходимые следственные действия. Прокуратура Донецкой области контролирует ход расследования.

Напомним, 22 июня в Донецкой области на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные лица взорвали нечетный путь, в результате чего сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Видео: youtube.com