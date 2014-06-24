Диверсия на Запорожье: взорван железнодорожный мост – СМИ

В ночь на вторник, 24 июня, на выезде из города Орехов Запорожской области (около 60 км от Донецкой области) неизвестные взорвали железнодорожный мост. Остановлено движение пассажирских поездов.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Укринформ.

"Взрыв произошел около трёх часов ночи. Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста. Жертв и пострадавших нет только благодаря тому, что ЧП произошло в позднее время суток", - рассказал источник.

На месте работают руководство МВД и СБУ области, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня ночью на Луганщине на перегонах Кондрашевская Новая – Огородный и Краснозеровка – Огородный взорвали два железнодорожных участка.

Фото: Ирины Жахур