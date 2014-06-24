В Антраците выстрелом из гранатомета убит 10-месячный ребенок - СМИ

В городе Антрацит, Луганской области, после выстрела из гранатомета погиб 10-месячный ребенок.
В городе Антрацит, Луганской области, в результате выстрела из гранатомета погиб младенец.
Об этом со ссылкой на источник в руководстве АТО передает "Украинская правда".
Как сообщил источник, выстрел был произведен, вероятно, из подствольного гранатомета.
Трагедия произошла на улице Парковой,25, на детской площадке, около 20:00. Погиб 10-месячный мальчик.
Ведется следствие.
Источник подчеркнул также, что город Антрацит не входит в зону проведения АТО.
Напоним, ранее в ООН сообщили, что за время конфликта на востоке Украины погибли 423 человека, в том числе и мирные жители.
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