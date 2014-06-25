В Донецкой области террористы убили женщину, расстреляв авто, и ограбили завод - СМИ

Вчера в Донецке террористы на своем блокпосту в районе Путиловского моста обстреляли автомобиль, из-за чего погибла 34-летняя жительница Краматорска Донецкой области. В этот же день в еще одном городе области - Горловке - боевики напали на машиностроительный завод.

Об инцидентах сообщили источники в СБУ, пишет Украинская правда.

По данным издания, автомобиль, который расстреляли террористы, двигался в направлении аэропорта и не остановился по требованию боевиков так называемой ДНР.

В тот же день, по данным собеседников издания, в Донецкой и Луганской областях террористы подрывали железнодорожные пути с использованием самодельных взрывных устройств.

Из-за подрывов на перегонах поблизости Горловки, Дебальцево, станции Кондрашевская Новая и прочих были обрушены электроопоры и повреждено железнодорожное полотно. Продолжаются работы по восстановлению железнодорожных участков.

Кроме того, в Горловке Донецкой области, по указанию одного из лидеров террористов Игоря Безлера по прозвищу "Бес" боевики ограбили "Новогорловский машиностроительный завод", отобрав около пяти тонн дизтоплива, четырех автомобилей (три легковых, один автобус ПАЗ) и похитили из кассы 300 тыс. грн.

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