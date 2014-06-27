Террористы на Донбассе снова устроили взрывы на железной дороге

Рано утром на железной дороге прогремели два взрыва.
Ранним утром 27 июня на Донбассе произошло два взрыва на железной дороге – возле станции "Огородный".
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.
Взрывы прогремели на железнодорожном мосту – между входным светофором и стрелочным переводом – в 4:45 и 5:20.
В результате подрыва была частично повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельс.
Сейчас ведутся восстановительные работы, движение поездов временно закрыто.
Отметим, что на этом участке пути курсирует международный пассажирский поезд №11/12 сообщением Луганск-Москва.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что в ходе боевых действий на Донбассе погиб один железнодорожник, еще пятеро были ранены.
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