Террористы на Донбассе снова устроили взрывы на железной дороге

Ранним утром 27 июня на Донбассе произошло два взрыва на железной дороге – возле станции "Огородный".

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Взрывы прогремели на железнодорожном мосту – между входным светофором и стрелочным переводом – в 4:45 и 5:20.

В результате подрыва была частично повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельс.

Сейчас ведутся восстановительные работы, движение поездов временно закрыто.

Отметим, что на этом участке пути курсирует международный пассажирский поезд №11/12 сообщением Луганск-Москва.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что в ходе боевых действий на Донбассе погиб один железнодорожник, еще пятеро были ранены.

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