В Артемовске боевики расстреляли автобус, двое погибших

В пятницу, 27 июня, рано утром в Артемовске Донецкой области произошла трагедия – неизвестные люди обстреляли городской автобус, в результате чего погибли два человека

Об этом сообщает городское издание 06274.com.ua

Автобус, который обслуживал городской маршрут в Часовом Яре и выезжал из Артемовска на рейс, обстреляли вооруженные люди. Водитель погиб на месте.

Женщину, которая находилась в автобусе, доставили в хирургическое отделение, где она скончалась от тяжелых ранений.

После нескольких выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов по улице Чайковского.

Как уточняет издание, происшествие случилось нападения боевиков на воинскую часть, когда они применили танковое оружие и гранатометы.

Фото: gazetavv.com