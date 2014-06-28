В Черкасской области сошла с рельс цистерна с газом: опубликованы фото с места происшествия

В Черкасской области утром, 28 июня, возле железнодорожной станции "Хлыстуновка" Городищенского района во время движения грузового поезда сообщением Знаменка - Мироновка произошел сход с рельсов последнего вагона-цистерны со сжиженным газом пропан-бутан.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в результате аварии повреждены около 150 м путей в обоих направлениях. Цистерна также повреждена, угрозы окружающей среде и населению нет.

Предварительная причина происшествия - повреждение во время движения оси колесной пары вагона.

Для ликвидации последствий происшествия привлечены восстановительный поезд станции "Знаменка", 50 работников железной дороги и 15 сотрудников пожарно-спасательной службы. Движение железнодорожного транспорта на период восстановительных работ обеспечено окольными путями.

Напомним, 24 июня, на выезде из города Орехов Запорожской области (около 60 км от Донецкой области) неизвестные взорвали железнодорожный мост. Остановлено движение пассажирских поездов.