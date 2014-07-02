Инцидент в Донецкой области: военный самолет упал на шахту

Вчера, 1 июля, в Донецкой области на вентиляционный ствол шахты "Прогресс" (ГП "Торезантрацит") упал военный самолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, отметив, что жертв в результате инцидента нет, передает УНИАН.

"Вчера упал самолет на вентиляционный ствол шахты "Прогресс" ГП "Торезантрацит", шахта обесточена. Жертв нет", - сообщили в ОГА.

Также местные власти уточнили, что "на данный момент ничего неизвестно - ни чей самолет, ни при каких обстоятельствах все произошло", но отметили, что "упал военный самолет, не пассажирский".

Ранее СМИ сообщали, что в среду, 2 июля, в Донецкой области террористы из ПЗРК обстреляли самолет Су-24, участвующий в АТО. При этом летчику удалось уничтожить ПЗРК противника и долететь до пункта назначения.