Под Краматорском на фугасе подорвался автомобиль с семьей: двое погибших

Сегодня, 3 июля, возле Краматорска в районе населенного пункта Кривая Лука на заложенном террористами фугасном снаряде подорвался автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Услышав взрывы, гвардейцы прибыли к месту происшествия, где и обнаружили раненого ребенка.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, в результате взрыва родители девочки погибли на месте.

"Куда направлялась семья с 10-летней девочкой пока неизвестно. Услышав взрыв, украинские военные отправились в сторону места происшествия, где и нашли раненого ребенка. Девочке была оказана первая медицинская помощь, и она доставлена на ближайший блок пост Национальной гвардии Украины", - отметили в службе.

Позже под наблюдением военного врача девочку эвакуировали в больницу г. Красный Лиман. Сейчас здоровью девочки ни чего не угрожает.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что между Славянском и Краматорском украинские военные сейчас проводят операцию, чтобы заставить террористов сдаться. Ситуация в этом районе сейчас очень напряженная.