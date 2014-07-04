Взрыв газопровода на Полтавщине: поврежденный участок отремонтировали

В Полтавской области был завершен ремонт поврежденного взрывом участка магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза", передает Радио Свобода.

При этом издание отмечает, что поврежденный ранее участок еще не ввели в эксплуатацию.

"Сейчас идет работа специальной комиссии, которая должна сделать выводы о причинах взрыва на газопроводе", - добавили журналисты.

Напомним, 17 июня на Полтавщине произошел взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.



В Госкомпании "Укртрангаз" отметили, что взрыв на газопроводе не повлияет на транзит российского газа в Европу.



Позже премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что взрыв на газопроводе - это спланированная диверсия против Украины.