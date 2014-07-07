В Донецке охрана "Стрелка" избила Царева: матерился и вырывал из рук автомат - блогер

В Донецке произошло курьезное ЧП – охранник главаря террористов Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок" избил скандального нардепа Олега Царева.

Это произошло в Ворошиловском районе Донецка, о чем на своей странице в "Живом журнале" сообщает пользователь v-n-zb.

По сообщениям очевидцев, Царев усилено жестикулировал, и постоянно матерился в адрес "Стрелка".

В эмоциональном общении с террористами беглый депутат сказал буквально следующее: "Тебе м*дак за что деньги платят? Чтобы ты, скотина, драпал из Славянска?!! Ответишь за каждую копейку, недоносок. Где ваш йо*аный "Стрелок", ответит за каждую гильзу".

Как пишет блогер, охранники Гиркина отказались рассказать нардепу-сепаратисту местонахождение своего шефа, тогда Царев попытался вырвать у одного из боевиков автомат, после чего получил удар локтем в лицо.

После потасовки между охраной нардепа и террористами, стороны конфликта договорились встретиться в условленном месте на следующий день.

Напомним, что Царев неоднократно попадал в неприятные истории. В апреле в Киеве Цареву устроили "коридор позора" и забросали яйцами.