На Харьковщине обстреляли товарный поезд

В Змиевском районе Харьковской области был обстрелян товарный поезд.

Об этом сообщили в Управлении МВД на Южной железной дороге, передает УНИАН.

Инцидент произошел около 6 часов утра.

Как установила милиция, на перегоне "Змиев-Занки" машинист грузового поезда услышал подозрительный звук, похожий на хлопок.

По прибытии поезда на станцию "Занки" была осмотрена цистерна и в ней обнаружена вмятина – размером около метра.

При осмотре места происшествия выяснилось, что около 6:00 на этом перегоне, из лесного массива, вплотную приближенного к железной дороге, был сделан выстрел по железнодорожной цистерне, которая двигалась в составе грузового поезда.

В результате выстрела произошло механическое повреждение цистерны.

Поезд не останавливался, и нарушения графика движения не было.

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Возбуждено уголовное производство по статье "террористический акт".

Напомним, ранее стало известно, что под Донецком был взорван железнодорожный мост - вместе с товарным поездом.