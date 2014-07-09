Под Луганском ранен украинский журналист: попал под минометный обстрел

Украинский журналист Роман Бочкала (сотрудник телеканала Интер) в 10 км от Луганска попал под минометный обстрел, в результате чего получил ранение руки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что во время обстрела погибли два человека, которые находились рядом с ним.

"Попали под минометный обстрел в 10 км от Луганска. Мне еще повезло. Рука заживет. А вот те двое парней, что были рядом, но не успели спрятаться в укрытии, погибли. Вечная им память...", - написал журналист.

Позже он добавил: "Друзья, я в порядке!".

"С поля боя всех раненых эвакуировали без происшествий в военно-полевой госпиталь в одном из районов Луганской области. Оттуда, вертолетом, доставили в харьковский военный госпиталь. Там оказали всю необходимую помощь. Низкий поклон врачам и волонтерам за все, что они делают!", - добавил Бочкала.

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Фото: facebook.com