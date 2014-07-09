Боевики на Донбассе освободили из колонии заключенных с опытом боевых действий

Сегодня, 9 июля, вооруженные террористы освободили из колонии в Торезе восьмерых заключенных.

Об этом сообщает "Остров".

Боевики появились на территории исправительной колонии около 17 часов, захватили в заложники сотрудниках бухгалтерии и потребовали освобождения 8 заключенных.

"На данный момент заложники освобождены. Восемь заключенных, освобождения которых требовали вооруженные люди, присоединились к группе террористов и скрылись вместе с ними", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данному факту прокуратура открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

Также стало известно, что все освобожденные зэки имеют опыт участия в боевых действиях на территории других государств.

Напомним, сегодня в Донецке один из главарей ДНР рассказал, что боевики подрывают мосты и минируют дороги, чтобы "облегчить оборону города".