В военкомате у матери требовали 500 долларов, чтобы не отправлять сына в зону АТО

Военный требовал от матери деньги и обещал не отправлять сына в зону АТО.
Сотрудник Черновицкого военкомата был задержан в момент получения взятки в 500 долларов.
Об этом сообщает УНИАН.
Военного задержали сотрудники Госслужбы по борьбы с экономической преступностью в момент передачи денег в качестве откупа от службы в зоне АТО.
Задержанный требовал 500 долларов от жительницы Черновцов и гарантировал, что ее сын-военнослужащий не будет направлен на прохождение службы в Луганской области.
9 июля, во время передачи денег, военного задержали.
Проводятся все необходимые оперативно-следственные действия для установления других должностных лиц, причастных к совершению данного преступления.