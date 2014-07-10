На Сумщине горела нефтяная скважина: есть пострадавшие

На Сумщине возле с.Бугроватое Охтырского района на нефтяной скважине Бугруватского месторождения НГДУ "Охтырканефтегаз" ПАО "Укрнафта", из-за нарушения технологического процесса, при проведении текущего ремонта насоса нефтяной скважины, произошла утечка нефти с последующим возгоранием на площади до 400 кв.м.

Как сообщает пресс-служба ГCЧC, в результате пожара пострадали 3 рабочих НГДУ "Охтырканефтегаз", которые госпитализированы в реанимационное отделение Охтырской центральной районной больницы.

В ночь 10 июля спасатели пожар ликвидирован. Причина пожара и размеры материальных убытков - устанавливаются.

Напомним, 17 июня на Полтавщине произошел взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.



Следственное управление МВД открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.



Глава МВД Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.