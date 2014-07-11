Сегодня под Амвросиевкой погибли полковник и еще трое пограничников - СМИ

Сегодня, 11 июля, утром в зоне проведения антитеррористической операции погиб начальник черкасского учебного центра подготовки младших специалистов Госпогранслужбы "Оршанец" полковник Игорь Момот.

Об этом со ссылкой на источники в Черкасском областном военкомате сообщает УНИАН.

Полковник Момот погиб в селе Алексеевское Амвросиевского района Донецкой области, где проходят службу пограничники из учебного центра, во время утреннего обстрела из БМ-21 "Град".

Всего во время обстрела погибли четыре пограничника. Трое из них – из учебного центра "Оршанец". Среди погибших – начальник Учебного центра полковник Момот.

Напомним, что по данным штаба АТО, за прошлые сутки в зоне проведения АТО погибли 3 военнослужащих, 12 – ранены.

Еще днем ранее, в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 27 были ранены.