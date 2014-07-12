Помощник "Беса" рассказал, что террористы делают с телами погибших

Бойцы батальона "Донбасс" в бою под Артемовском был взят в плен помощник "Беса".

Об этом написал комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко на страничке в Facebook.

"При допросе взятого в плен помощника Беса выясняются интереснейшие вещи: о сотрудничестве с террористами работников милиции, больниц, заводов, сельхозпредприятий.... и самое интересное, но вместе с тем шокирующее: что именно делают доблестные бойцы ДНР с трупами своих погибших", - пишет он.

По информации комбата, "пленник утверждает, что реально тела убитых идут на органы, а остальные - в соляные озера... получается что когда в этом обвиняют нас то это не просто дикая фантазия российской пропаганды, а перенос своих подвигов на нас. Инет плохой, но видео чуть позже закачаю... рубрика "их нравы"...

Также он сообщил, что в бою под Артемовском с бандой Беса из Горловки были взяты трофеи.

Напомним, террористы из банды Игоря Безлера по прозвищу "Бес" из Горловки напали на блокпост добровольческого спецбатальона "Донбасс" в Артемовске.