В Донецке уточнили число жертв обстрела поселка "Трудовской"

После обстрела, который 12 июля устроили боевики в частном секторе поселка шахты "Трудовская" под Донецком, погибли 9 мирных жителей, а не 12 , как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"Погибло 9 человек, а не 12, как сообщалось ранее. Еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - заявили в пресс-службе.

Также в горсовете отметили, что "по распоряжению городского головы Александра Лукьянченко, все расходы, связанные с похоронами, возьмет на себя КП "Ритуальная служба г. Донецка".

Тем временем, обстановка в Донецке остается напряженной: по информации местных жителей, в районе Боссе периодически звучат выстрелы и автоматные очереди.

Одновременно в горсовете уточняют, что системы жизнеобеспечения Донецка работают в штатном режиме, а общественный транспорт вышел на автомагистрали согласно графикам.

"Восстановлено движение общественного транспорта по маршруту № 42, который связывает Петровский район с центром города, работают и автобусы большой вместимости, и маршрутные такси", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате боевых действий в Петровском районе Донецка 12 июля погибли шесть человек.

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе один подросток.