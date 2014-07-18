На месте падения "Боинга" уже обнаружили тела 181 погибшего

На месте авиакатастрофы малайзийского лайнера "Боинга" 777, сбитого террористами в Донецкой области, найдены тела 181 из 298 погибших.

Об этом сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНИАН.

"По состоянию на сегодняшний день найдено 181 тело", - сообщил он, ссылаясь на проверенные данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все тела отправляются на идентификацию в Харьков.

Также в Харькове открылся консульский центр для родственников погибших.

Кроме того, принято решение, что визы родственники погибших будут получать уже в Украине, в Международном аэропорту "Борисполь" Киевской области.

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что не владеет информацией о местонахождении бортовых самописцев ("черных ящиков") упавшего самолета.

Как сообщал "Главред", вечером 17 июля самолет Боинг 777, который совершал рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими террористами в Донецкой области.

На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. В результате авиакатастрофы все погибли.

видео: ТСН