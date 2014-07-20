Ситуация в Луганске: террористы похитили двух милиционеров

В субботу, 19 июля, в Луганске террористы похитили двух сотрудников областного главка милиции.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай, пишет УНИАН.

По данным агентства, 19 июля в МВД поступило сообщение о том, что вечером этого же дня группой вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфляжную форму, из дома был насильно вывезен подполковник милиции Владимир Дяченко (начальник следственного отдела Станично-Луганского районного отдела милиции).

"К настоящему времени место его нахождения неизвестно", - подчеркнули в милиции.

Также в МВД поступило сообщение о том, что террористами был похищен подполковник милиции Александр Манцев (оперуполномоченный ГУМВД Украины в Луганской области).

В пресс-службе подчеркнули, что к настоящему времени его местонахождение также неизвестно.

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что в заложниках у террористов на Донбассе остаются 396 человек, судьба которых пока еще неизвестна.