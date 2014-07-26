Милиция открыла дело по факту убийства мэра Кременчуга: опубликованы фото с места события

МВД открыло уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" по факту гибели городского головы Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева, которого застрелили недалеко от дома.

Как сообщили в пресс-службе МВД в Полтавской области, "открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - сообщают правоохранители.

Также отмечается, что в настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа милиции и прибыли руководители правоохранительных ведомств области.

Напомним, ранее Советник главы МВД Антон Геращенкоз аявил, что в Кременчуге неизвестные злоумышленники убили мэра города Олега Бабаева.

А также напомним, что неизвестные обстреляли дом мэра Львова Андрея Садового.