Милиция открыла дело по факту убийства мэра Кременчуга: опубликованы фото с места события

Производство открыто по по статье "преднамеренное убийство".
Как сообщили в пресс-службе МВД в Полтавской области, "открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - сообщают правоохранители.
Также отмечается, что в настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа милиции и прибыли руководители правоохранительных ведомств области.
Напомним, ранее Советник главы МВД Антон Геращенкоз аявил, что в Кременчуге неизвестные злоумышленники убили мэра города Олега Бабаева.
А также напомним, что неизвестные обстреляли дом мэра Львова Андрея Садового.