Новые данные об обстреле Горловки: погибли 14 человек, среди них пятеро детей

В результате обстрела Горловки в воскресенье, 27 июля, погибли 14 человек, пятеро среди которых - дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось о 13 погибших, в том числе, двух детях.

"Информации о погибших и раненых в Авдеевке (там, по данным СМИ, от обстрела из "Градов" погибли 5 человек - ред.) и Дебальцево нет. В связи с непрекращающимися боевыми действиями эксперты департамента здравоохранения облгосадминистрации не могут доехать в эти города", - добавили в ДонОГА.

Напомним, по данным штаба АТО, в воскресенье террористы обстреляли центр Горловки из "Градов" и минометов, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей.

Обстрелы продолжаются. По данным СНБО, террористы проводят провокации, чтобы выдать свои действия за действия украинских военных.