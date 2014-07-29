В Донецкой области боевики взорвали рельсы и пешеходный мост

В Донецкой области боевики взорвали железнодорожные пути на 41 километре перегона Позниково-Торез и пешеходный мост возле Харцызска.

Об этом пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Террористы продолжают разрушать инфраструктуру. В Донецкой области боевики взорвали железнодорожные пути на 41 км перегона Позниково – Торез, а также пешеходный мост под Харцызском", - подчеркнул он.

Кроме того, Лыченко рассказал, что террористы заминировали мосты и дамбу.

"В Донецкой области террористы заминировали в городе Зугрес мост и дамбу, между селами Зареченское и Зуевка под Харцызском, мосты вблизи ООО "Зуевский энергомеханический завод", в районе детского лагеря "Спутник" и через реку Крынка", - заявил пресс-секретарь СНБО.

Напомним, что вчера в Горловке террористы взорвали пути 2-го километра железнодорожного перегона Никитовка - Байрак и разрушили автомобильный мост в направлении села Никитовка.