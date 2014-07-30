Под Артемовском на мине боевиков подорвались семь человек

Во вторник, 29 июля, в селе Берестовое Артемовского района Донецкой области на мине подорвались семь человек, трое из которых дети. Младшему - один год и два месяца.

Об этом сообщает управление информполитики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

Все пострадавшие, в том числе и дети, находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывает всю необходимую помощь и борются за их жизни.

В Донецкой ОГА подчеркнули, что распространенная во вторник вечером в ряде СМИ информация о гибели в селе Берестовом одного ребенка не соответствует действительности, поэтому просят журналистов тщательно проверять факты, особенно касающиеся человеческой жизни, и в первую очередь - детской.

Напомним, что "Главред" со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко сообщал, что в Берестовом на взрывчатке, найденной в укрепрайоне террористов, подорвались девять детей.