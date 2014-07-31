В Горловке за четыре дня погибли 30 мирных жителей

По состонию на четверг, 31 июля, в Горловке Донецкой области, по уточненным данным, в результате артобстрелов погибли 30 мирных жителей, еще 44 человека остаются в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Горловского горсовета.

"В больницах в настоящее время находятся 44 жителя города, которые пострадали от осколочных ранений",- информируют в горсовете.

Также сообщается, что в настоящее время поврежденные здания школ, детских садов и других учреждений обследуются соответствующими службами. Определяется степень их разрушения и меры по их восстановлению. Ситуация в городе остается напряженной.

Как сообщал "Главред", начиная с 27 июля боевики регулярно обстреливают Горловку, подвалы церквей и жилых домов превращены в бомбоубежища, в которых скрываются сотни людей.

Напомним, в последние дни боевики регулярно устраивают обстрелы жилых районов крупных городов Донбасса, пытаясь свалить их на силы АТО.

Больше о жизни в захваченной Горловке и событиях на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".