На Майдане возле стелы Независимости горят палатки

На Майдане Независимости в центре Киева загорелись палатки, расположенные у стелы Независимости.

Об этом сообщает УНИАН.

Сейчас горят четыре палатки, но вплотную возле них расположены и другие, а потому есть опасения, что пламя может перекинуться дальше.

Спасатели, которые дежурят на Майдане, уже начали бороться с огнем.

Кто и зачем поджег эти палатки, пока неизвестно.

Люди, собравшиеся на Майдане, пытаются убрать от огня шины, которых между палатками очень много.

Напомним, ранее сообщалось, что взрывотехники обнаружили на центральной площади столицы самодельное взрывное устройство и около 60 "коктейлей Молотова".

Фото: twitter @olarhat