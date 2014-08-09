В Запорожской области задержана группа террористов ДНР

В Запорожской области сотрудники СБУ задержали группу особо опасных террористов – диверсантов с позывными "Малой" и "Кабан".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, "Кабан" является одним из подручных главаря боевиков Безлера-"Беса".

Как сообщили в СБУ, террористы прибыли на Запорожье из Донецка, чтобы вести разведывательные и диверсионные действия на стратегических объектах области.

Во время задержания у боевиков были изъяты боеприпасы и документы, подтверждающие их принадлежность к ДНР.

Сейчас ведутся допросы задержанных и оперативно-следственные действия.

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