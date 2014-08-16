Боевики заминировали мост между шахтами возле Енакиево

В Донецкой области террористы заминировали мост между шахтами в районе Енакиево.

Об этом сообщает информцентр СНБО.

Согласно сообщению, в данном районе есть много заминированных участков.

"Террористы заминировали мост между шахтами "Стандарт" и "Юнком" в районе поселка Нижняя Крынка под Енакиево. Заминировано немало объектов и отдельных участков в этой местности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Стаханове вооруженные террористы захватили два автомобиля УАЗ и один ВАЗ, принадлежавших "Стахановскому машиностроительному заводу".

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в Донецкой области террористы из тяжелой артиллерии обстреляли жилой район города Макеевка.