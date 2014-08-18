В Севастополе рухнула крыша кадетского училища: двое погибших, пятеро пострадавших

Сегодня, 18 августа, днем в оккупированном Россией Севастополе рухнула крыша строящегося здания президентского кадетского училища. Погибли два строителя, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Местная "полиция" возбудила уголовное дело по факту нарушения правил ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Следствием установлено, что днем 18 августа, в результате нарушения хода строительных работ, произошло обрушение кровли возводящегося здания в Гагаринском районе города Севастополя. Под завалами погибли двое рабочих, еще пять человек доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - заявили в пресс-службе так называемого "Следственного комитета РФ по городу Севастополю".

Сейчас на месте трагедии работает следственная группа, "полицейские" опрашивают свидетелей. Также идут допросы лиц, имеющих отношение к строительству, изымается строительная документация, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на объекте.

Напомним, что Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что выступает за возвращение аннексированного Крыма в состав Украины.

Фото: МЧС РФ по Севастополю