При обстреле беженцев "Градами" боевиков погибли десятки людей - СНБО

В результате сегодняшнего обстрела "Градами" боевиков колонны беженцев на Луганщине погибли десятки мирных жителей, среди них много детей.

Об этом рассказал представитель информцентра СНБО Андрей Лысенко, сообщает "Украинская правда".

По словам Лысенко, колонна состояла из двух частей: взрослых и детей. То есть, как отметил Лысенко, дети перевозились отдельно. Он также отметил, что колонна содержала все опознавательные знаки, необходимые для беженцев из мирного населения. На транспорте были белые флаги и знаки о том, что передвигается мирное население.

Транспорт для беженцев собирали, как могли. В частности, грузовики беженцам предоставили военные.

"Предварительно, боевики ожидали эту колонну и таким образом полностью ее разбомбили. Пока не удается подсчитать точное количество жертв", - сказал Лысенко. Он также затруднился назвать точное количество единиц транспорта из этой колонны.

На уточняющий вопрос о количестве жертв, Лысенко сказал: "Это десятки". Он также заметил, что информация о выезде беженцев была распространена среди местного населения, поэтому она не могла быть секретной.

"Колонну почти полностью уничтожили", - сказал он.

Напомним, что мирных жителей обстреляли на трассе между Хрящеватым и Новосветловкой Луганской области.